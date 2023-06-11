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شاهد.. عناق أردوغان ومحمد بن زايد بفوز مانشستر سيتي

الرياضة

شاهد.. عناق أردوغان ومحمد بن زايد بفوز مانشستر سيتي
AFP /FRANCK FIFE
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رصدت عدسات الكاميرات لحظة عناق بين الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت، بين مانشستر سيتي، وانتر ميلان.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر وقوف الشيخ محمد بن زايد مصفقا بحرارة قبل أن يلتفت إلى أردوغان الذي كان جالسا إلى يمينه ويعانقه، في المقصورة الرئيسية لمدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة اسطنبول.

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مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا (فيديو)
مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وتوج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" الموسم (2022-2023)، على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي، بفوزه عليه بهدف وحيد سجله النجم الإسباني رودريغو عند الدقيقة 68 من زمن المباراة النهائية.

المصدر: وسائل إعلام 

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