شاهد.. عناق أردوغان ومحمد بن زايد بفوز مانشستر سيتي

رصدت عدسات الكاميرات لحظة عناق بين الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت، بين مانشستر سيتي، وانتر ميلان.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر وقوف الشيخ محمد بن زايد مصفقا بحرارة قبل أن يلتفت إلى أردوغان الذي كان جالسا إلى يمينه ويعانقه، في المقصورة الرئيسية لمدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة اسطنبول.

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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحتفل بفوز "السيتي" بدوري أبطال أوروبا

.#اسطنبول#محمد_بن_زايد_آل_نهيان#رجب_طيب_أردوغان#ملعب_أتاتوركpic.twitter.com/dLz3ayemps — Hespress هسبريس (@hespress) June 10, 2023

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وتوج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" الموسم (2022-2023)، على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي، بفوزه عليه بهدف وحيد سجله النجم الإسباني رودريغو عند الدقيقة 68 من زمن المباراة النهائية.

المصدر: وسائل إعلام