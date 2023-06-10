نهائي "الحلم" إسطنبول 2023.. التشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023، المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البولندي، شيمون مارتسينياك، البالغ من العمر 42 عاما، صفارة بداية اللقاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ "الفيلسوف الكروي" الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مباراة الحلم الكبير بالنسبة للفريق الإنجليزي، أمام إنتر ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية:

31- إيدرسون

25- مانويل أكانجي

3- روبين دياز

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5- جون ستونز

6- ناثان آكي

16- رودريغو

8- إلكاي غوندوغان

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

10- جاك غريليش

9- إيرلينغ هالاند.

إليكم تشكيل فريقنا في مواجهة الحسم أمام إنتر @Inter_ar بنهائي دوري أبطال أوروبا 📝#السيتيpic.twitter.com/FhgSllPtKf — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 10, 2023

بينما اختار الإيطالي سيموني إنزاغي (47 عاما)، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية "للأفاعي" لمواجهة مانشستر سيتي:

24- أندريه أونانا

36- ماتيو دارميان

15- فرانشيسكو أتشيربي

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95- أليساندور باستوني

2- دينزل دومفريز

23- نيكولو باريلا

77- مارسيلو بروزوفيتش

20- هاكان تشالهان أوغلو

32- فيدريكو ديماركو

9- إدين دجيكو

10- لاوتارو مارتينيز.

ويحلم فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تحقيق اللقب الأول في تاريخه على صعيد دوري الأبطال، بعد أن نجح في إقصاء البطل السابق والأكثر تتويجا باللقب، ريال مدريد الإسباني (14 لقبا)، من الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ".

في المقابل، يبحث إنتر ميلان "النيراتزوري" بطل كأس إيطاليا، عن رابع ألقابه في دوري أبطال أوروبا، والأول منذ عام 2010.

وتأهل إنتر ميلان على حساب جاره اللدود ميلان، إثر تغلبه عليه ذهابا (2-0) وإياب بهدف وحيد على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

المصدر: RT