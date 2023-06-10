"الحب من أول نظرة"!.. صحفي يحرج كين دي بروين بسؤال حول هالاند

فاجأ صحفي نرويجي النجم البلجيكي، كيفن دي بروين، بسؤال حول "الحب من النظرة الأولى" مع المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

صمت دي بروين وابتسم، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت، عندما سأله الصحفي عن التفاهم بينه وبين هالاند مستخدما جملة "هل كان حبا من النظرة الأولى عندما التقيتما في الصيف؟".

ومن ثم أجاب النجم البلجيكي قائلا: "لا... لا... أنا سعيد برفقة زوجتي"، وعلت ضحكات الصحفيين في المؤتمر وضحك دي بروين نفسه.

وأضاف كيفن دي بروين عن هالاند: "في بعض الأحيان لديك شعور تجاه لاعب فأنت تفهم ما يريده في الملعب وهو يفهم ما ستفعله، لقد سار الأمر بشكل جيد، وبدأ بتسجيل الأهداف بوتيرة عالية وهذا ساعدنا كثيرا وساعده على إثبات نفسه في الفريق".

وتألق إيرلينغ هالاند بشكل لافت في موسمه الأول مع فريق مانشستر سيتي، فقد حطم العديد من الأرقام القياسية، أبرزها الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإحرازه 36 هدفا، وصنع دي بروين الكثير من هذه الأهداف بتمريراته الحاسمة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق وإنتر ميلان مساء اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، في المباراة النهائية دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات