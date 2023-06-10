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مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة في نهائي "الحلم" إسطنبول 2023

الرياضة

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة في نهائي
AP /Antonio Calanni
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تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة موجعة خلال الشوط الأول لمواجهته أمام منافسه إنتر ميلان الإيطالي الذي يجمعهما مساء اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.

وتعرض النجم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي لإصابة في الركبة عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للمباراة، ليخرج على إثرها من ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية.

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واضطر "الفيلسوف الكروي" الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، للزج بلاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين بدلا من كيفن دي بروين.

المصدر: RT 

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