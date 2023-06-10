بعد قطر.. الكرواتية "الجذابة" إيفانا تخطف الأضواء في تركيا كعادتها بإطلالة "فاضحة".. فيديو+ صور

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كنول، "نجمة" مونديال قطر، اليوم السبت، في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية، الذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وتجمع المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" 2023، بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ونشرت إيفانا كنول، المثيرة للجدل بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من تركيا، مقاطع فيديو وصورا لها عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، من ضمنها في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول.

instagram/knolldoll

يذكر أن ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كنول، تواجدت في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" لمؤازرة منتخب بلادها الكرواتي الذي أحرز المركز الثالث في البطولة على حساب نظيره المغربي.

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وحظيت إيفانا كنول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشعبية بكبيرة خلال وجودها في قطر بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وجذبت الأنظار بإطلالاتها بملابس فاضحة خلال تواجدها في أماكن مختلفة من قطر، مثل الشواطئ والمطاعم والفنادق ومدرجات الملاعب أثناء مؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال.

وازداد عدد متابعي صفحة إيفانا كنول في تطبيق "إنستغرام" أكثر من مليونين و500 ألف شخص، أثناء وجودها في قطر، من نحو 700 ألف إلى أكثر من 3 ملايين و200 ألف، لتقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.

والآن يتابع حساب إيفانا كنول في تطبيق "إنستغرام" أكثر من 3 ملايين و300 ألف متابع، وسيزداد عدد المتابعين بعد هذه الإطلالة في نهائي مونديال دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.

المصدر: "instagram/knolldoll"