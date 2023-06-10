كعادته "الغريبة" مساعدة الخصم.. لوكاكو ينقذ مرمى مانشستر سيتي (فيديو)

لعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان دور المدافع لمنافسه مانشستر سيتي خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، مساء السبت، بمدينة إسطنبول التركية.

وسدد الإيطالي فيديريكو دي ماركو مدافع إنتر ميلان "الروسونيري" كرة رأسية ارتدت من العارضة، ليتابعها مرة أخرى برأسه تجاه المرمى، لكنها ارتطمت بالبديل لوكاكو قبل أن يشتتها الدفاع، ليحرم المهاجم البلجيكي فريقه من هدف التعادل، بعد ثلاث دقائق من تقدم الفريق الإنجليزي على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.

Romelu Lukaku vs Manchester City pic.twitter.com/jsLT3IJI2o — 🫵🏽 (@idoxvi) June 10, 2023

كما أهدر لوكاكو (30 عاما) فرصة ثمينة لاقتناص هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الـ88 عندما سدد كرة برأسه تصدى لها البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، ببراعة ليقود السيتي للفوز بلقب دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" لأول مرة في تاريخه.

ويتعرض لوكاكو لسخرية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتسببه أحيانا في حرمان فريقه من أهداف وإهدار الفرص، وكذلك خلال مشاركته في كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أيضا، عندما أضاع فرصا سهلة للتسجيل بالجملة.

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المصدر: RT