كعادته "الغريبة" مساعدة الخصم.. لوكاكو ينقذ مرمى مانشستر سيتي (فيديو)
لعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان دور المدافع لمنافسه مانشستر سيتي خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، مساء السبت، بمدينة إسطنبول التركية.
وسدد الإيطالي فيديريكو دي ماركو مدافع إنتر ميلان "الروسونيري" كرة رأسية ارتدت من العارضة، ليتابعها مرة أخرى برأسه تجاه المرمى، لكنها ارتطمت بالبديل لوكاكو قبل أن يشتتها الدفاع، ليحرم المهاجم البلجيكي فريقه من هدف التعادل، بعد ثلاث دقائق من تقدم الفريق الإنجليزي على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.
Romelu Lukaku vs Manchester City pic.twitter.com/jsLT3IJI2o— 🫵🏽 (@idoxvi) June 10, 2023
كما أهدر لوكاكو (30 عاما) فرصة ثمينة لاقتناص هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الـ88 عندما سدد كرة برأسه تصدى لها البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، ببراعة ليقود السيتي للفوز بلقب دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" لأول مرة في تاريخه.
#ErlingHaaland and #ManCity hope to #win their first ever #UCLfinal as they go head-to-head with #RomeluLukaku and Inter for #Europe’s most #prestigious prize. Part 3 pic.twitter.com/OIgPb6hgF8— Daniel Lucien Sabin (@Sports_News001) June 10, 2023
ويتعرض لوكاكو لسخرية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتسببه أحيانا في حرمان فريقه من أهداف وإهدار الفرص، وكذلك خلال مشاركته في كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أيضا، عندما أضاع فرصا سهلة للتسجيل بالجملة.
متعود لوكاكو pic.twitter.com/HE00pL881o— طـلال (@t_sgr8) June 10, 2023
المصدر: RT