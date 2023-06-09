النجم كاسبر رود يبلغ نهائي بطولة فرنسا (فيديو)

صعد النرويجي كاسبر رود، إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو.

وجاء تأهل النجم كاسبر رود، المصنف الرابع عالميا، على حساب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الـ22 في العالم، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-4) و(6-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، واستغرقت ثلاث ساعات و9 دقائق.

وتأهل كاسبر رود (24 عاما) للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

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وسيواجه النجم النرويجي في النهائي العملاق الصربي المخضرم نوفاك دجوكوفيتش (36 عاما) المصنف الثالث عالميا، الذي تغلب بدوره على النجم الاسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا، وشهد إصابة الماتادور الاسباني بشد عضلي في ساقه اليمنى وذراعيه، أثرت على أدائه.

المصدر: RT