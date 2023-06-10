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النجمة البولندية إيغا شفيونتيك ملكة لفرنسا (فيديو)

الرياضة

النجمة البولندية إيغا شفيونتيك ملكة لفرنسا (فيديو)
AP Aurelien Morissard
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توجت البولندية إيغا شفيونتيك، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو.

وجاء تتويج النجمة إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، على حساب اللاعبة التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة 43 عالميا، إثر فوزها عليها بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(5-7) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين 46 دقيقة.

وأحرزت إيغا شفيونتيك (22 عاما) لقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخها، بعد عامي (2020 و2022)، واللقب الرابع ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، بفوزها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، التي تجري على الملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة.

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كما ستحتفظ النجمة البولندي بعرش صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، للأسبوع الـ63 منذ أن اعتلته في أبريل الماضي.

بينما وصلت كارولينا موخوفا (26 عاما) لأول مرة في تاريخها إلى نهائي البطولة، على حساب البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا، بفوزها عليها بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-7) و(7-5) في مباراة ماراثونية جمعتهما يوم الخميس الماضي، واستغرقت ثلاث ساعات و13 دقيقة.

المصدر: RT 

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