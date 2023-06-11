دجوكوفيتش يفك شراكته مع الماتادور نادال (فيديو)

أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 49 مليون يورو.

وجاء تتويج دجوكوفيتش، المصنف الثالث عالميا، على حساب النرويجي كاسبر رود، المصنف الرابع عالميا، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-3) و(7-5) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ثلاث ساعات و13 دقيقة.

Flying to the top of the history books 💪#RolandGarrospic.twitter.com/pyiBBz6ZQs — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023

وأحرز المخضرم نوفاك دجوكوفيتش (36 عاما) اللقب الثالث له في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والثالث والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" ويفك شراكته مع الأسطورة الإسباني رافائل نادال الذي توج بـ22 لقبا حتى الآن.

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يذكر أن رافائيل نادال، ملك الملاعب الرملية وخاصة بطولة فرنسا المفتوحة، التي توج بـ14 لقبا على ملاعبها "رولان غاروس"، غاب عن النسخة الحالية للبطولة.

بينما أخفق كاسبر رود (24 عاما) في الفوز باللقب الأول له في ثاني نهائي على التوالي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

المصدر: RT