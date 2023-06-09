شاهد.. إنقاذ كرة "ميتة" بأعجوبة!

أبهر النجم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا، الجماهير في مدرجات ملعب "رولان غاروس" الرملية، بلقطة رائعة خلال مباراته أمام النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ونجح النجم الصاعد ألكاراز في الفوز بنقطة بطريقة شبه مستحيلة، عندما أنقذ كرة قصيرة، ومن ثم أرسل دجوكوفيتش الكرة في العمق، ليلحق بها أيضا الماتادور الإسباني ويلعبها بحركة رائعة ربما لم تشهدها ملاعب الكرة الصفراء من قبل، ويفوز بكرة أخرى ويتقدم بشوطين مقابل شوط واحد، علما أنه خسر المجموعة الأولى بثلاثة أشواط مقابل ستة.

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ويبحث كارلوس ألكاراز (20 عاما) عن لقبه الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، البالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو.

بينما يسعى نوفاك دجوكوفيتش (36 عاما) للفوز بلقبه الثالث على ملاعب "رولان غاروس"، واللقب الثالث والعشرين ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسم مع الإسباني الآخر الأسطورة رافائل نادال ملك الملاعب الرملية وخاصة "رولان غاروس"، التي توج بلقبها 14 مرة، ويغيب عن النسخة الحالية للبطولة.

المصدر: RT