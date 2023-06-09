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أبهر المتفرجين بإنقاذ كرة "ميتة"، ولكن.. (فيديو)

الرياضة

أبهر المتفرجين بإنقاذ كرة
AP /Christophe Ena
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تعرض النجم الإسباني كارلوس ألكاراز لشد عضلي قضى على أحلامه في فرصة الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وأصيب ألكاراز بشد عضلي في نهاية الشوط الثاني للمجموعة الثالثة، خلال مباراته أمام النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الثالث عالميا، التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو.

واحتاج النجم الاسباني لتلقي العلاج، واضطر للتضحية بالشوط الثالث لأن في هذه الحالة لوائح اللعبة لا تسمح بذلك، إلا في فترة الراحة.

ولكن كارلوس ألكاراز عانى من الشد العضلي، حتى بعد تلقيه العلاج، ولم يتمكن من اللعب بكل قواه وطاقته، ليخسر المجموعة الثالثة بشوط مقابل ستة، ومن ثم الرابعة وبالنتيجة ذاتها.

وأخفق كارلوس ألكاراز (20 عاما) في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي بلغ لأول مرة في تاريخه الدور قبل النهائي فيها، وأصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الدور منذ أن فعل ذلك دجوكوفيتش بالذات عام 2007.

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وسيكون المخضرم نوفاك دجوكوفيتش (36 عاما) في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع اللاعبين النرويجي كاسبر رود، المصنف الرابع عالميا، والألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الـ22 في العالم، في وقت لاحق من اليوم الجمعة أيضا.

المصدر: RT 

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