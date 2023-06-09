بنزيما: اخترت السعودية لأنني مسلم وأريد تعلم العربية (فيديو)

تحدث النجم الفرنسي، كريم بنزيما، في مقابلة مصورة عن سبب قدومه إلى السعودية واختياره نادي اتحاد جدة وعلاقته بزميله السابق البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وقال بنزيما في مقابلة نشرت على الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر "تويتر" قبل ساعات من تقديمه للجماهير "اخترت السعودية لأنني مسلم وهي دولة مسلمة، لطالما أردت العيش هنا، من المهم أن أكون في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس".

وأضاف "زرت السعودية سابقا، والمهم أنها دولة مسلمة ومحبوبة وجميلة، إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، لكي أحظى بفرصة خوض تجربة جديدة".

ولم يخف النجم الفرنسي سعادته بوجوده في مدينة قريبة من مكة المكرمة، قائلا "هذا أمر مهم بالنسبة لشخص مؤمن، فهي المكان الذي أشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي".

وأعلن الفرنسي البالغ 35 عاما، برغبته في تعلم اللغة العربية والتحدث بها بطلاقة، مستفيدا من وجوده في السعودية.

🎙️ المقابلة الكاملة مع نجمنا الجديد كريم بنزيما متوفرة الآن! شاهد المقابلة كاملة وتعرّف على طموحاته وأهدافه مع العميد في الموسم القادم. 🤩⚽️#Benzema2Ittihad#HereToInspireKSApic.twitter.com/hABZbXbuEG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

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وأكد اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 أن عائلته سعيدة بقراره الانتقال إلى المملكة، مشيرا إلى أنها ستتواجد معه قريبا، لأن "السعودية هي المكان الأنسب لنا".

وأبدى بنزيما سعادته بوجوده في الدوري السعودي الذي سبقه إليه زميله السابق، كريستيانو رونالدو، حيث قال "من الرائع رؤيته هنا، فهو يمثل رغبة الدولة في تطوير كرة القدم، وهذا الأمر مهم دوليا".

وواصل "هناك أسماء كبيرة تلعب هنا، كريستيانو في جانب وأنا اليوم هنا، لذا من المهم إظهار أن كرة القدم في السعودية قادرة على التأثير دوليا".

وتحدث بنزيما عن تجربته مع ريال مدريد "لعبت للريال وحققت العديد من الألقاب، وفخور بأنني لعبت لمدريد وإنهاء مسيرتي فيه بتلك الطريقة".

المصدر: "twitter/ittihad + وسائل إعلام"