بنزيما يعلق على حفل تقديمه في جدة

عبر النجم الفرنسي، كريم بنزيما، عن سعادته وفخره بحفل تقديمه كلاعب نادي اتحاد جدة والذي شهده ملعب الجوهرة المشعة مساء أمس الخميس.

ووجه النجم الفرنسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، رسالة خاصة إلى جماهير نادي اتحاد جدة، وذلك بعد التقديم المذهل والذي أشادت به صحف ووسائل الإعلام في إسبانيا.

وكتب لاعب الاتحاد الجديد عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشكرك يا جدة من أعماق قلبي، كانت الليلة لحظة خاصة جدا لن أنساها أبدا".

Thank you Jeddah, from the bottom of my heart. Tonight was a very special moment that i will never forget 💛🇸🇦#alhamdulillah#benzema2ittihad#here2inspireKSA#nuevepic.twitter.com/y0Prde6rDM — Karim Benzema (@Benzema) June 8, 2023

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وعلق بنزيما بشأن انتقاله إلى اتحاد جدة قادما من ريال مدريد في مؤتمر صحفي سبق حفل تقديمه "اخترت الاتحاد لأنه كبير وجماهيري، حققت الكثير من البطولات في أوروبا ولدي رغبة كبيرة لاستثمار خبرتي وإحراز العديد من الألقاب والارتقاء بالنادي إلى مصاف الكبار".

وسيقود بنزيما البالغ 35 عاما فريقه الجديد الاتحاد خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، ويعتبر بنزيما ضمن أكثر اللاعبين الفائزين ببطولة كأس العالم للأندية تاريخيا، بعد تتويجه باللقب في 5 مناسبات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

المصدر: "وسائل إعلام"