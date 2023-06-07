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بياتريز حداد مايا تفاجئ أنس جابر (فيديو)

الرياضة

بياتريز حداد مايا تفاجئ أنس جابر (فيديو)
AP /Thibault Camus
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أطاحت البرازيلية بياتريز حداد مايا بالتونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وتمكنت بياتريز حداد مايا من قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على أنس جابر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(7-6) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وأصبحت بياتريز حداد مايا (27 عاما) أول لاعبة برازيلية تصل إلى الدور قبل النهائي على الإطلاق لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والبالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو.

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وستكون بياتريز حداد مايا في الدور قبل النهائي للبطولة، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع البولندية إيغا شفيونتيك مع الأمريكية كوكو غوف.

المصدر: RT 

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