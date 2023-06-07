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النجمة إيغا شفيونتيك تضرب موعدا مع بياتريز حداد مايا (فيديو)

الرياضة

النجمة إيغا شفيونتيك تضرب موعدا مع بياتريز حداد مايا (فيديو)
AFP /Emmanuel DUNAND
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صعدت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، إلى الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء تأهل النجمة البولندية على حساب الأمريكية كوكو غوف، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-4) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

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وضربت إيغا شفيونتيك (22 عاما) موعدا في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والبالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو، مع البرازيلية بياتريز حداد مايا التي تغلبت بدورها على التونسية أنس جابر، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في اللقاء الذي جرى بينهما في وقت سابق من اليوم الأربعاء أيضا.

المصدر: RT 

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