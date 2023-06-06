أمير قطر يلفت الأنظار بإطلالة بملابس رياضية (صور)

ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد الماضي، في مدرجات أحد ملاعب "رولان غاروس" الرملية، لمتابعة مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

ولفت الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأنظار بإطلالة رياضية مميزة، حيث ارتدى ملابس رياضية بيضاء وقبعة رصاصية ونظارات شمسية.

📸♥️| سموّ الأمير @TamimBinHamad حفظهُ الله يشهد جانبًا من بطولة فرنسا المفتوحة للرجال 🇫🇷🎾



📍باريس

- الأحد 4 يونيو 2023 م#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/5dSUNbTBIk — نديب قطر (@NadeebQa) June 4, 2023

ورجح البعض أن يكون أمير قطر قد حضر مباراة النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والبيروفي خوان بابلو فريلاس، والتي انتهت بفوز الأول بثلاث مجموعات من دون رد.

إقرأ المزيد

وجرت أربع مباريات في فردي الرجال في ذلك اليوم، وهي:

كارين خاشانوف (روسيا) - لورينزو سونيغو (إيطاليا) – (3-1)

نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) - خوان بابلو فاريلاس (بيرو) – (3-0)

كارلوس ألكاراز (إسبانيا - لورينزو موسيتي (إيطاليا) – (3-0)

سبستيان أوفنر (النمسا) - ستيفانوس تسيستيباس (اليونان) – (0-3)

كما جرت أربع مباريات أخرى ولكن في فردي السيدات، وهي:

إقرأ المزيد

أناستاسيا بافلوتشينكوفا (روسيا) - إليسي ميرتنز (بلجيكا) – (2-1)

كارولينا موخوفا (التشيك) - يلينا أغانيسيان (روسيا) – (2-0)

يلينا سفيتولينا (أوكرانيا) - داريا كاساتكينا (روسيا) – (2-0)

سلون ستيفنز (أمريكا) - آرينا سوبولينكو (بيلاروس) (0-2).

وسبق أن عبر أمير قطر عن حبه لرياضة التنس، وحضر العديد من منافساتها داخل وخارج قطر.

يذكر أن قطر تنظم بطولات للعبة التنس سنويا، أبرزها بطولتا قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات، وبطولة "إكسون موبيل" المفتوحة للرجال.

المصدر: وسائل إعلام