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أمير قطر يلفت الأنظار بإطلالة بملابس رياضية (صور)

الرياضة

أمير قطر يلفت الأنظار بإطلالة بملابس رياضية (صور)
AFP /Paul ELLIS
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع زوجته يوم 6 مايو 2023 في لندن
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ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد الماضي، في مدرجات أحد ملاعب "رولان غاروس" الرملية، لمتابعة مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

ولفت الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأنظار بإطلالة رياضية مميزة، حيث ارتدى ملابس رياضية بيضاء وقبعة رصاصية ونظارات شمسية.

ورجح البعض أن يكون أمير قطر قد حضر مباراة النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والبيروفي خوان بابلو فريلاس، والتي انتهت بفوز الأول بثلاث مجموعات من دون رد.

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وجرت أربع مباريات في فردي الرجال في ذلك اليوم، وهي:

كارين خاشانوف (روسيا) - لورينزو سونيغو (إيطاليا) – (3-1)

نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) - خوان بابلو فاريلاس (بيرو) – (3-0)

كارلوس ألكاراز (إسبانيا - لورينزو موسيتي (إيطاليا) – (3-0)

سبستيان أوفنر (النمسا) - ستيفانوس تسيستيباس (اليونان) – (0-3)

كما جرت أربع مباريات أخرى ولكن في فردي السيدات، وهي:

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أناستاسيا بافلوتشينكوفا (روسيا) - إليسي ميرتنز (بلجيكا) – (2-1)

كارولينا موخوفا (التشيك) - يلينا أغانيسيان (روسيا) – (2-0)

يلينا سفيتولينا (أوكرانيا) - داريا كاساتكينا (روسيا) – (2-0)

سلون ستيفنز (أمريكا) - آرينا سوبولينكو (بيلاروس) (0-2).

وسبق أن عبر أمير قطر عن حبه لرياضة التنس، وحضر العديد من منافساتها داخل وخارج قطر.

يذكر أن قطر تنظم بطولات للعبة التنس سنويا، أبرزها بطولتا قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات، وبطولة "إكسون موبيل" المفتوحة للرجال.

المصدر: وسائل إعلام 

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