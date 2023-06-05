مواجهة تونسية برازيلية تاريخية (فيديو)

ستشهد بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، مواجهة تاريخية بين البرازيلية بياتريز حداد مايا والتونسية أنس جابر.

وتأهلت بياتريز حداد مايا لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، على حساب الإسبانية سارة تورمو، إثر تغلبها عليها بصعوبة كبيرة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(6-3) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، واستغرقت نحو ثلاث ساعات.

🇧🇷 Brazil’s Best 🇧🇷



Haddad Maia is off to a first Slam final eight after her 3 hour and 51 minute encounter with Sorribes Tormo 6-7(3), 6-3, 7-5.



⁰#RolandGarrospic.twitter.com/NSuZBKRxbZ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2023

وأصبحت بياتريز حداد مايا (27 عاما) أول لاعبة برازيلية تصل إلى الدور ربع النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" منذ عام 1968.

The first Brazilian woman in a Slam quarterfinal since 1968 👇🇧🇷#RolandGarrospic.twitter.com/WFSPB0r7oK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2023

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وضربت اللاعبة البرازيلية موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة، مع النجمة التونسية أنس جابر، التي بلغت هي الأخرى الدور ذاته لأول مرة في تاريخها، وذلك عقب فوزها على الأمريكية برنارد بيرا بمجموعتين من دون رد بواقع: (6-3) و(6-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، واستغرق ساعة واحدة وثلاث دقائق.

المصدر: RT