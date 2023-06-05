أنس جابر تحقق إنجازا تاريخيا في فرنسا.. وتطلق صرخة نجم شهير لكرة قدم (فيديو)

صعدت التونسية أنس جابر للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء تأهل أنس جابر على حساب منافستها الأمريكية برنارد بيرا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد بواقع: (6-3) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة وثلاث دقائق.

Quarterfinals bound in Paris for the first time 👏👏@Ons_Jabeur cruises past Pera 6-3, 6-1.#RolandGarrospic.twitter.com/NNxGWA3E5A — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2023

واحتفلت النجمة التونسية بالإنجاز التاريخي الذي حققته بوصولها لأول مرة خلال مسيرتها إلى الدور ربع النهائي لبطولة "رولان غاروس"، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، مطلقة صرخته الشهيرة "SIUUUUU".

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وستكون أنس جابر (28 عاما) في الدور ربع النهائي للبطولة، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع الإسبانية سارة تورمو، والبرازيلية بيتريز مايا اليوم أيضا.

المصدر: RT