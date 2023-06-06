تفاصيل "صادمة" حول اجتماع الوفد السعودي مع ممثلي ميسي

أفاد موقع GOAL بأن هناك اجتماعا حاسما لإنهاء تفاصيل عقد انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي الهلال السعودي قبل أن يتفاجأ الوفد السعودي برد ممثلي اللاعب والمطالبة بتأجيل المفاوضات.

وأكد ممثلو ميسي رغبته في تأجيل خطوة الانتقال للسعودية للصيف المقبل عقب نهاية موسم 2023-2024.

بالمقابل أوضح الموقع أن الوفد السعودي من جانبه أبلغ ممثلي النجم الأرجنتيني أنه حال عدم إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي الجاري، فإن عرض الصيف المقبل لن يكون متاحا بنفس المزايا التي يتمتع بها العرض الحالي.

أما حول السبب لماذا طلب ليو تأجيل انتقاله إلى الدوري السعودي؟!"، فربما تكون الإجابة فيما كشف عنه الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، بالإضافة إلى خوسيه مادوليل، الصديق المقرب جدا من رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا.

No hay nada mejor que la familia 💙❤️ pic.twitter.com/R3gPMtOCsf — Alx (@AlxLpzOficial) June 5, 2023

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حيث أكد روميرو على أن أحد أبناء ميسي، لم يكن سعيدا خلال العامين الماضيين، حين تواجد فيهما الأسطورة الأرجنتينية، في العاصمة الفرنسية مع فريق باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى مدينة برشلونة مجددا.

ومن ناحيته.. كتب مادوليل عبر حسابه على "تويتر": "الشخص الذي يضغط هو ماتيو.. واسمه الأخير ليس أليماني".

وهنا يقصد صديق لابورتا، ماتيو ابن ميسي "الأوسط"، والذي ولد في مدينة برشلونة عام 2015، وليس ماتيو أليماني، المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

وربما يكون ليو تراجع عن الانتقال إلى الهلال، بعد الاتفاق المبدئي بينهما، ويفضل العودة إلى نادي برشلونة حاليا، وذلك حتى يكبر ابنه في العمر بعض الشيء، منعا لمعاناته نفسيا في دولة أخرى.

يذكر أن العرض السعودي الحالي سيجعل ميسي اللاعب صاحب الأعلى أجرا في العالم، إذ يتراوح بين 400 لـ600 مليون يورو، ليتخطى راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحالي مع النصر السعودي.

المصدر: goal