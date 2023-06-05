السعودية... نقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، نقل ملكية أربعة أندية وهي، اتحاد جدة، الأهلي، النصر، والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في بيان له، إنه "تم تحويل أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوكا من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وذلك ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية".

وأضاف البيان أن: "تحول الأندية الأربعة سيتيح فرص متنوعة لقطاع الأعمال لعقد الشراكات والاتفاقيات والرعايات في مختلف الرياضات بما يعزز من إمكانياتها، وبما يسهم في توفير فرص تنموية، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع حجم المحتوى المحلي على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية".

وتابع: "سيعمل الصندوق مع وزارة الرياضة للانتهاء من جميع الإجراءات النظامية لإتمام تحوّل الأندية إلى هيكلتها الجديدة كأربع شركات مستقلة يتم تأسيسها مع كل مؤسسة غير ربحية الخاصة بكل ناد"، مشيرا إلى أن ملكية الصندوق في كل ناد ستكون بنسبة 75%، فيما ستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية لكل ناد من الأندية الأربعة، مالكة لما نسبته 25% من النادي".

ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تم تحوّل أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من #صندوق_الاستثمارات_العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. pic.twitter.com/DSXhqVrh1a — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) June 5, 2023

المصدر: وكالات