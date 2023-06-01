ميسي يودع قائد برشلونة برسالة مؤثرة (فيديو)

ودع قائد نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا سيرجيو بوسكيتس جمهور ناديه وهو محاط بالعديد من الأصدقاء، في مشهد حضرت فيه مشاهد الضحك والعاطفة والذكريات مساء الأربعاء.

ووجه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة مؤثرة لصديقه الذي تربطه به علاقة وطيدة امتدت طيلة 14 عاما اشتركا فيها الملاعب، وحققا العديد من الألقاب والإنجازات الاستثنائية، خلال الحفل الذي أقامه برشلونة لتوديع النجم الإسباني، الذي قرر عدم تجديد عقده والرحيل عن النادي الكتالوني.

واعتذر ميسي من بوسكيتس لعدم قدرته على حضور الحفل، وتمنى له التوفيق في تجربته القادمة، وأنهى الرسالة بجملة عاطفية جدا "أحبك كثيرا".

وقال ميسي في المقطع الفيديو الذي تم عرضه في حفل وداع بوسكيتس :"أنا آسف جدا لأنني لم أستطيع أن أكون حاضرا في هذه المناسبة لك ولعائلتك".

وأضاف:"لقد كان شرفا لي أن أمضى سنوات عديدة بجوارك، سواء داخل الملعب أو خارجه، أحبك كثيرا".

🐐 Leo Messi's video message to Sergio Busquets: pic.twitter.com/v5SbAX8VG6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2023

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وشهدت هذه الأمسية رسائل خاصة من بيب غوارديولا وإنييستا ودافيد فيا ولويس سواريز، فضلا عن آخر مدرب فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا عام 2015، لويس إنريكي، حيث أردوا جميعا المشاركة عن بعد وأرسلوا رسائلهم.

ولعب قائد المنتخب الإسباني السابق، البالغ 34 عاما، 718 مباراة مع الفريق الكتالوني، وهو ثالث أكثر لاعبي الفريق في التاريخ مشاركة معه.

وسجل بوسكيتس في تاريخه 18 هدفا في مسيرته مع برشلونة، وصنع 40 تمريرة حاسمة.

يذكر أن بوسكيتس ما زال لم يحسم وجهته القادمة بعد إعلان رحيله عن البرسا، لكن المصادر الصحفية تؤكد أن مستقبله منحصر بين الدوري الأمريكي والسعودية.

المصدر: "وسائل إعلام"