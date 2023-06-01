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أسطورة ريال مدريد يجذب الأنظار في حفل توديع نجم برشلونة بوسكيتس (فيديو)

الرياضة

أسطورة ريال مدريد يجذب الأنظار في حفل توديع نجم برشلونة بوسكيتس (فيديو)
Globallookpress
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ظهر إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقة المؤسسية في نادي ريال مدريد، وأسطورة "الميرينغي" بشكل مفاجئ في ملعب "كامب نو" أثناء حفل توديع سيرجيو بوسكيتس أسطورة نادي برشلونة.

وأقام برشلونة حفلا مساء الأربعاء لتوديع بوسكيتس بعد الإعلان عن انتهاء مسيرته مع النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي، عقب 15 عاما قضاها مع الفريق الأول.

وظهور بوتراجينيو صدم مقدم قناة برشلونة، الذي تفاجأ بحضور أسطورة ريال مدريد، ليقول له مازحا: "نحن جميعا من برشلونة؟ ماذا تفعل هنا من دعاك؟".

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ليرد أسطورة النادي الملكي: "لقد تلقينا دعوة رسمية من قبل النادي، ولذلك لبينا تلك الدعوة".

وأضاف موجها حديثه إلى بوسكيتس: "بالطبع كان علينا أن نكون هنا للتعبير عن تقديرنا لك، تهانينا على مسيرتك غير العادية".

وتابع: "بالنسبة إلى مدريد، لقد كان لاعبا رائعا وخصما قويا دفاعيا وهجوميا، ويمنح التوازن للفريق ورائع في بناء اللعب، لقد كان مفتاح نجاحات برشلونة".

ومن جانبه رد بوسكيتس على بوتراجينيو قائلا: "لطالما كنت أحترم ريال مدريد كثيرا، وأقدرك بشكل كبير، شكرا جزيلا لكم".

المصدر: "وسائل إعلام"

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