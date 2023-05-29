مبابي يتفوق على ميسي في سباق "الأفضل" الفرنسي

تفوق الفرنسي كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان على زميله في النادي الباريسي ليونيل ميسي ونال جائزة "الأفضل" في الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2022-2023 من الرابطة الفرنسية.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، قبل نحو أسبوعين، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لهذا الموسم، حيث تنافس نجما باريس سان جيرمان، ميسي ومبابي، إضافة إلى سيكو فوفانا ولويس أوبيندا، ثنائي لانس، والكندي جوناثان دافيد، مهاجم ليل، على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

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وتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا وصنع 6 قبل جولة من انتهاء الدوري، وفي المقابل سجل ميسي 16 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة في مشوار تتويج سان جيرمان باللقب هذا الموسم.

واحتفظ كيليان بالجائزة للموسم الرابع على التوالي، بينما قاطع ميسي حفل الرابطة، لحضوره حفلا غنائيا في مدينة برشلونة.

وسبق وتوج مبابي بتلك الجائزة في أعوام 2019، 2021، 2022، بينما تم إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

المصدر: "وكالات"