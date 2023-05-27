ميسي يقود باريس سان جيرمان لنيل لقب تاريخي

توج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي، بعد تعادله مع مضيفه ستراسبورغ (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من "ليغ1".

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للفريق الباريسي بحلول الدقيقة 59، ومن ثم أدرك المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ورفع فريق باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا التعادل إلى 85 نقطة، ليضمن احتفاظه باللقب، كونه أصبح بعيدا عن متناول أقرب ملاحقيه وهو نادي لانس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثانية على التوالي، والحادية عشرة في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي، بفارق لقب عن وصيفه نادي سانت إيتيان، الذي حقق 10 ألقاب، آخرها في عام 1981.

بينما يشغل نادي ستراسبورغ المركز الخامس عشر على سلم الترتيب، برصيد 40 نقطة، لينجو من الهبوط للدرجة الثانية.

المصدر: RT