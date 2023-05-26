كأس العالم.. براعم الإكوادور يمزقون شباك جزر فيجي

أمطر منتخب الإكوادور شباك جزر فيجي بتسعة أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، في الجولة الختامية من دور المجموعات ضمن كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما).

افتتح لاعب خط الوسط كيندري باييز مهرجان الأهداف مبكرا عند الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، وضاعف زميله المهاجم خوسي كلينغر النتيجة بحلول الدقيقة الـ34، وجاء المهاجم غوستان كويرو وضاعف بدوره النتيجة بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (36 و45) من زمن الشوط الأول.

كما وقع المهاجم آلان ميندا على ثنائية أيضا عند الدقيقتين (66، و85)، وسجل لاعب خط الوسط تومي شامبا الهدف السابع في الدقيقة 89، ومن ثم اختتم المهاجم كريستوفر زامبرانو مهرجان الأهداف بتسجيله ثنائية في الوقت بدل الضائع آخرهما من ضربة جزاء.

وأكمل منتخب جزر القمر المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه توماس دون عند الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس - Estadio Unico Madre de Ciudades" بمدينة سانتياغو ديل استيرو الأرجنتينية.

وحقق منتخب الإكوادور انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بالمركز الثاني في المجموعة الثانية (B)، ويضمن تأهله إلى الدور السادس عشر للمونديال، رفقة المتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تغلب بدوره على نظيره السلوفاكي بهدفين من دون رد.

بينما تراجع منتخب سلوفاكيا إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم جزر فيجي في المركز الرابع الأخير من دون نقاط وودع رسميا البطولة.

يذكر أنه يتأهل إلى دور الـ16 لمونديال الشباب، بطل كل مجموعة من المجموعات الست ووصيفه، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المصدر: RT