بـ"ريمونتادا" قوية من برشلونة.. إسبانيول يقدم هدية "عفوية" لريال مدريد

فرض نادي إسبانيول "الجريح" التعادل على ضيفه أتلتيكو مدريد (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ فريق أتلتيكو مدريد المواجهة بقوة وتقدم بثلاثة أهداف من متتالية، توالى على تسجيلها كل من الإسباني ساول نيغويز، والفرنسي أنطوان غريزمان، والبلجيكي يانيك كاراسكو في الدقائق (21، 44، 46) على الترتيب.

ولكن نادي إسبانيول عاد من جديد محققا "ريمونتادا" قوية، بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية أيضا، عبر كل من المدافع المكسيكي سيزار مونتيس، والمهاجم البرازيلي خوسيلو، ولاعب خط الوسط البرازيلي فينيسيوس سوزا عند الدقائق (64، 76 من ركلة جزاء، 79) على الترتيب.

ورفع نادي إسبانيول رصيده إلى 35 نقطة، ويحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري، ليواصل صراعه على البقاء في دوري الأضواء.

كما أسدى فريق إسبانيول خدمة كبيرة لفريق ريال مدريد، الذي احتفظ بمركز الوصافة في الدوري برصيد 74 نقطة.

فقد اكتفى أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة بعد هذا التعادل المخيب بالنسبة له، ورفع بها رصيده إلى 73 نقطة، ويبقى في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا".

المصدر: RT