في غياب فينيسيوس.. رودريغو ينقذ ريال مدريد

انتزع فريق ريال مدريد فوزا ثمينا من ضيفه رايو فاليكانو (2-1) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجمين الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي ورودريغو غويس في الدقيقتين (31، و89) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم راؤول دي توماس هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة روما.

وغاب البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، عن هذه المباراة بسبب الإصابة.

وكان البرازيلي قد تعرض للطرد في الوقت الضائع من مباراة الفريق الملكي الماضية أمام مضيفه فالنسيا (0-1)، بعدما تورط البرازيلي في اشتباكات مع لاعبي "الخفافيش"، ولكن رابطو الدوري الإسباني، ألغى البطاقة الحمراء لتعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية خلال تلك المباراة.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز، إلى 74 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الليغا، متجاوزا بفارق نقطتين جاره اللدود أتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على نادي إسبانيول في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 46 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT