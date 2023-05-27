 
مباشر

هدف على طريقة رونالدو.. رودريغو يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية (فيديو)

الرياضة

هدف على طريقة رونالدو.. رودريغو يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية (فيديو)
AP /Jose Breton
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve6x

خرج فريق ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه إشبيلية (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الفريق الملكي لمهاجمه البرازيلي المتألق ورودريغو غويس، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (29، و69)، الأول بتسديدة صاروخية من كرة ثابتة على طريقة النجم كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

إقرأ المزيد
واحدة من أكبر الفضائح في التاريخ.. مشجعو إشبيلية يخططون لمقاطعة مباراة ريال مدريد
واحدة من أكبر الفضائح في التاريخ.. مشجعو إشبيلية يخططون لمقاطعة مباراة ريال مدريد
إقرأ المزيد
في غياب فينيسيوس.. رودريغو ينقذ ريال مدريد
في غياب فينيسيوس.. رودريغو ينقذ ريال مدريد

بينما سجل المهاجم رفائيل مير فيسينتي هدف أصحاب الأرض مبكرا، عند الدقيقة الثالثة من انطلاق اللقاء الذي جرى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

وحقق فريق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الليغا، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد، الذي يستضيف نادي ريال سوسييداد مساء غد الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد فريق إشبيلية عند 49 نقطة، ويحتل المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا