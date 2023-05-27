هدف على طريقة رونالدو.. رودريغو يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية (فيديو)
خرج فريق ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه إشبيلية (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويعود الفضل في انتصار الفريق الملكي لمهاجمه البرازيلي المتألق ورودريغو غويس، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (29، و69)، الأول بتسديدة صاروخية من كرة ثابتة على طريقة النجم كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.
هدف التعادل #ريال_مدريد رودريغو #TV7SP— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) May 27, 2023
#ريال_مدريد_اشبيلية
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هدف | اشبيلة 1 × 2 ريال مدريد | رودريغو— Sport News (@Sport__news_) May 27, 2023
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بينما سجل المهاجم رفائيل مير فيسينتي هدف أصحاب الأرض مبكرا، عند الدقيقة الثالثة من انطلاق اللقاء الذي جرى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.
وحقق فريق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الليغا، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد، الذي يستضيف نادي ريال سوسييداد مساء غد الأحد.
في المقابل، تجمد رصيد فريق إشبيلية عند 49 نقطة، ويحتل المركز العاشر على سلم الترتيب.
المصدر: RT