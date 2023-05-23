رونالدو يكمل الـ"ريمونتادا".. النصر يقلب الطاولة على الشباب (فيديو)

حوّل نادي النصر تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه الشباب (3-2) في "ديربي" العاصمة الرياض، الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ28 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم نادي الشباب بهدفين متتاليين أحرزهما لاعب خط الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين (25 من ضربة جزاء، و40) من زمن الشوط الأول.

‌🎥 هدف الشباب الأول

⚽️ كريستيان جوانكا

#️⃣ #النصر_الشبابpic.twitter.com/sN96sEzYHT — دوري روشن السعودي (@SPL) May 23, 2023

‌🎥 هدف الشباب الثاني

⚽️ كريستيان جوانكا

#️⃣ #النصر_الشبابpic.twitter.com/LissWB972M — دوري روشن السعودي (@SPL) May 23, 2023

ولكن فريق "العالمي" عاد من بعيد محققا "ريمونتادا" قوية، بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المهاجمين، البرازيلي أندرسون تاليسكا، والسعودي عبد الرحمن غريب، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند الدقائق (44، 51، 59) على الترتيب، من زمن المباراة التي جرت على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

‌🎥 هدف التعادل للنصر

⚽️ عبدالرحمن غريب

#️⃣ #النصر_الشبابpic.twitter.com/BGBOFK7j8A — دوري روشن السعودي (@SPL) May 23, 2023

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وحقق نادي النصر انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد، الذي تغلب بدوره على ضيفه الباطن بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى في مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

في المقابل، تعرض نادي الشباب للهزيمة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 53 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT