بعد شائعات الرحيل.. رونالدو يقود النصر في مواجهة الشباب

يستضيف ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء، القاء المرتقب بين نادي النصر وضيفه الشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (21:30) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الكرواتي دينكو إيليتشيتش (49 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو:

22- آجوستين روسي

2- سلطان الغنام

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21- ألفارو غونزاليس

78- علي لاجامي

13- جيسلان كونان

17- عبد الله الخيبري

18- لويز غوستافو

19- على الحسن

94- أندرسون تاليسكا

29- عبد الرحمن غريب

7- كريستيانو رونالدو.

قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الشباب اليوم 💛



بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/tr0pQD9DPF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 23, 2023

بينما اختار الإسباني فيسنتي مورينو (49 عاما) المدير الفني لنادي الشباب، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

18- كيم سيونغ جيو

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27- فواز الصقور

5- حسان تمبكتي

4- إياغو سانتوس

24- متعب الحربي

23- غجيغوج كريخوفياك

15- حسين القحطاني

10- إيفر بانيغا

8- كريستيان جوانكا

13- كارلوس جونيور

77- كارلوس جونيور.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 60 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة، الذي يستضيف في الوقت نفسه، نادي الباطن.

في المقابل يشغل نادي الشباب المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 53 نقطة.

وتأتي هذه المباراة بعد ساعات من خروج تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ المقربين منه رغبته بمغادرة نادي النصر السعودي لأسباب اجتماعية".

المصدر: RT