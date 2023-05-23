شاهد.. سجود الأسطورة رونالدو بعد هدف الفوز

أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منصات التواصل الاجتماعي بطريقة احتفاله، بعد تسجيل هدف الفوز لنادي النصر في مرمى ضيفه الشباب (3-2) في لقاء "ديربي" العاصمة السعودية الرياض.

واقتنص رونالدو هدف الفوز لـ"العالمي" بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزا، في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن الجولة الـ28 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

فرحة الأسطورة كريستيانو رونالدو بالهدف الثالث 😍.pic.twitter.com/Uho9OdPkzz — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 23, 2023

واحتفل النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" مع زملائه بهدف الفوز، قبل أن يسجد، ليحتفل لأول مرة في تاريخه بهذه الطريقة.

سجود كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث.pic.twitter.com/nv4MypQ7e0 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 23, 2023

وقال رونالدو بعد المباراة: "أنا سعيد جدا، شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة بعد هدفين من دون رد. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة، وأشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات ليقدمها. الدوري السعودي دوري قوي وليس بالسهل، ويحتاج إلى بعض اللاعبين وسيصبح من ضمن أقوى 5 دوريات في العالم".

"الدوري السعودي دوري قوي وليس بالسهل، ويحتاج إلى بعض اللاعبين وسيكون من ضمن أقوى 5 دوريات في العالم"



🎙️ كريستيانو رونالدو - لاعب #النصر#النصر_الشباب | #SSCpic.twitter.com/1UfC2LK7LE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023

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وسجل كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" هدفه الرابع عشر في الدوري السعودي، وانفرد بالمركز الخامس في ترتيب الهدافين، مقلصا الفارق إلى 6 أهداف بينه وبين المتصدر، المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد.

بينما يواصل نادي النصر مطاردته للمتصدر نادي الاتحاد، الذي تغلب بدوره على ضيفه الباطن بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى في مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتفصلهما ثلاث نقاط قبل جولتين من انتهاء الدوري.

المصدر: RT