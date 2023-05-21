الدوري الألماني.. دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن قبل المرحلة الأخيرة

انتزع بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من بايرن ميونيخ عقب فوزه على أوغسبورغ 3-0 الأحد ضمن المرحلة 33 قبل الأخيرة، وأصبح على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب.

ومنح المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر، الذي غاب عن نصف الموسم بسبب المرض، التقدم لدورتموند في الدقيقة 58، ومن ثم ضاعف النتيجة قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

إقرأ المزيد

وأضاف جوليان براندت هدفا ثالثا في الوقت بدل عن الضائع (90+3).

وتبوأ دورتموند صدارة الـ"بندسليغا" بعدما بات في رصيده 70 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن بايرن الذي سقط في عقر داره أمام لايبزيغ 1-3 وذلك قبل مرحلة واحدة فقط من نهاية الموسم.

ويلتقي دورتموند في المرحلة الأخيرة مع ماينتز، فيما يواجه بايرن كولن، علما بأن فوز الأول يكفيه للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2011-12 ووضع حد لعشرة ألقاب تواليا للفريق البافاري.

المصدر: وكالات