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لايبزيغ يسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند لإزاحته عن الصدارة

الرياضة

لايبزيغ يسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند لإزاحته عن الصدارة
AP
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أسدى لايبزيغ خدمة إلى بوروسيا دورتموند بفوزه على مضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة 3-1 يوم السبت، في المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وتقدم بايرن بهدف مبكر من سيرج غنابري في الدقيقة 25، وبدا أنه يتجه لزيادة غلته، إلا أن الضيوف ردوا بثلاثة أهداف في الشوط الثاني تناوب عليها النمساوي كونراد لايمر (65)، والفرنسي كريستوفر نكونكو (76 من ركلة جزاء)، والمجري دومينيك سوبوسلاي (86 من ركلة جزاء).

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 68 نقطة وبات مهددا بالتخلي عن الصدارة في حال فوز بوروسيا دورتموند (67 نقطة) على مضيفه أوغسبورغ غدا الأحد.

في المقابل، رفع لايبزيغ رصيده للنقطة 63، معززا موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب.

المصدر: وكالات

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