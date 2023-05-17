"يويفا" يختار رجل ديربي الغضب الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، هوية أفضل لاعب في ديربي الغضب بين إنتر وغريمه ميلان، مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للموقع الرسمي لدوري الأبطال الأوروبي، فإن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، هو من حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وسجل لاوتارو هدف المباراة الوحيد ليقود إنتر للفوز (1-0)، والتأهل إلى المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز "النيراتزوري" أيضا بهدفين دون رد.

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وبررت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي اختيار لاوتارو رجلا للديربي، بأنه سجل هدف المباراة الوحيد، إلى جانب مساندته الدفاعية القوية لزملائه، وقدرته على وضع مدافعي ميلان تحت ضغط متواصل.



ومن المقرر أن يلتقي إنتر في المباراة النهائية، الفائز من لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد، المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" علما أن مباراة الذهاب أسفرت عن تعادل إيجابي بينهما بهدف لكل منهما.

المصدر:"وكالات"