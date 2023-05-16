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إنتر يجدد فوزه على ميلان ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

إنتر يجدد فوزه على ميلان ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا
AP
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بلغ إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان 1-0 الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابا.

وسجل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إنتر إلى نهائي البطولة القارية منذ تتويجه الأخير في 2010.

وينتظر إنتر في النهائي المقرر في 10 يونيو المقبل في إسطنبول، الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان الفريقان قد تعادلا الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد بنتيجة 1-1.

المصدر: RT

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