برشلونة بطلا للدوري الإسباني (فيديو)

حسم فريق برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لصالحه مبكرا، بفوزه على جاره إسبانيول (4-2) في "الديربي" الكتالوني، الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في الجولة 34 للدوري "لا ليغا".

وأحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين "للبلوغرانا" الأول والثالث عند الدقيقتين (11، و40)من زمن الشوط الأول.

🚨 هدف برشلونة الاول ليفاندوفسكي 🔥🔥pic.twitter.com/ldOOAVXEyg — KinG £ (@xKGx__) May 14, 2023

بينما تكفل بتسجيل الهدفين الثاني والرابع كل من المدافعين الإسباني أليكس بالدي والمدافع الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقتين (20، 53) على الترتيب.

في حين سجل هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجمين الإسبانيين خافيير بوادو، وخوسيلو، في الدقيقتين (73، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "باور 8 - Estadi POWER 8" بمدينة برشلونة.

الدوري الاسباني : اسبانيول 2 - 4 برشلونة | هدف اسبانيول الثاني



فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب ggo_ll

pic.twitter.com/aIjVy39lyS — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) May 14, 2023

وحقق فريق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 85 نقطة، ويصبح بعيدا عن متناول أقرب مطارديه وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد (71 نقطة)، الذي خسر بذلك اللقب.

🙌 الماضي لك والحاضر لك وبكره لك 💙❤️ pic.twitter.com/6ou9XNZe48 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 14, 2023

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وتوج نادي برشلونة بلقب بطل الدوري "لا ليغا" للمرة الأولى منذ عام 2019، والـ27 في تاريخه، مقلصا الفارق إلى 7 ألقاب بينه وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي.

في المقابل، مني نادي إسبانيول بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، وبقي في منطقة الهبوط.

المصدر: RT