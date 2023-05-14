حالة تحكيمية "غريبة" في مباراة ريال مدريد (فيديو)

شهدت مباراة نادي ريال مدريد وضيفه خيتافي (1-0) التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، إجراء آخر تبديلاته، بالزج باللاعب ألفارو أودريوزولا، بدلا من نجمه ماركو أسينسيو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وخرج أسينسيو من الملعب في الدقيقة 84، تزامنا مع معاناة كامافينغا من الإصابة، الأمر الذي جعل المدرب الإيطالي لتغيير رأيه، حيث طلب خروج كامافينغا والإبقاء على أسينسيو.

اسينسيو يخرج ثم يعود ويخرج كامافينغا ولكن عينك على تحية الجمهور له pic.twitter.com/4Mmq6daFp6 — عالم اسينسيو (@ma11world) May 13, 2023

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واعتبر بعض المتابعين أن حكم المباراة قد ارتكب خطأً تحكيميا فادحا، إذ اعتقدوا أنه مع دخول أودريوزولا للمستطيل الأخضر يعد التبديل قد تمّ تنفيذه بالفعل، ولا يمكن العدول عنه.

بينما رأى البعض الآخر عدم وجود أي خطأ، مؤكدين على صحة القرار التحكيمي.

المصدر: وسائل إعلام