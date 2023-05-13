شاهد.. هدف أسينسيو الرائع

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه خيتافي (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره للاعبه ماركو أسينسيو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

واستعاد فريق ريال مدريد، حامل اللقب، توازنه بعد هزيمته أمام مضيفه ريال سوسييداد (0-2) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، متجاوزا بفارق نقطتين جاره أتلتيكو مدريد، قبل مباراته أمام مضيفه إلتشي يوم الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي خيتافي المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 34 نقطة.

المصدر: RT