غوارديولا يتلقى هدية على "طبق من ذهب" قبل لقاء ريال مدريد الحاسم (فيديو)

أصبح فريق مانشستر سيتي قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد هزيمة أرسنال في عقر داره أمام برايتون (0-3) مساء اليوم الأحد، في الجولة 36 للدوري.

ووقع على ثلاثية برايتون كل من المهاجم الباراغوياني جوليو إنشيزو، والمهاجم الألماني دينيس أونداف، والمدافع الإكوادوري بيرفس إستوبينان، في الدقائق (51، 86، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

وتوقف رصيد نادي أرسنال عند 81 نقطة، ويحتل المركز الثاني جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي أصبح فريق مانشستر سيتي على بعد انتصار واحد فقط في ثلاث مباريات، للاحتفاظ للمرة الثالثة على التوالي، بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وبغض النظر عن نتائج فريق أرسنال.

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وسيستعد "الفيلسوف الكروي" الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بعد هذه "الهدية الثمينة"، بمعنويات عالية للمباراة الحاسمة ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن خفف نادي برايتون الضغط والعبء الكبيرين عنه وعن فريقه من الناحيتين الفنية والبدنية، بفوزه المثير والمفاجئ على فريق أرسنال بعقر داره.

وبدوره احتفظ نادي برايتون، بهذا الفوز الثمين، بآماله في الوصول إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يشغل المركز السادس حاليا على سلم الترتيب برصيد 58 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين صاحب المركز الخامس ليفربول، الذي لعب مباراة أكثر.

المصدر: RT