"المدمر" هالاند يحطم رقما قياسيا جديدا "للفرعون" محمد صلاح

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه إيفرتون (3-0) اليوم الأحد، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز إيرلنغ هالاند الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول.

وأصبح هالاند أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من دون ضربات جزاء، في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، برصيد 44 هدفا بجميع المسابقات.

وحطم "المدمر" النرويجي رقم النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، الذي سجل 43 هدفا بدون ركلات الجزاء في الموسم (2017-2018) ويليهما في المركز الثالث أندي كول مع مانشستر يونايتد خلال الموسم (1993-1994).

ويتصدر إيرلينغ هالاند (22 عاما) ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" في الموسم الحالي حتى الآن، برصيد 36 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف على النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: وكالات