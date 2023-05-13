مانشستر يونايتد يصالح جماهيره ويستغل تعثر نيوكاسل (فيديو)

أنجز فريق مانشستر يونايتد مهمته أمام ضيفه وولفرهامبتون، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" كل من المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو عند الدقيقتين (32، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

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وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول بعد هزيمتين متتاليتين، ليصالح جماهيره، ويرفع رصيده إلى 66 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بفارق الأهداف خلف نادي نيوكاسل يونايتد، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليدز يونايتد (2-2) في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب "إيلاند رود - Elland Road" بمدينة ليدز.

بينما توقف رصيد نادي وولفرهامبتون عند 40 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT