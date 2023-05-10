التشكيلة الأساسية لـ"ديربي الغضب" الإيطالي

يحتضن ملعب "جيوزيبي مياتزا"، مساء اليوم الأربعاء، "ديربي الغضب" الإيطالي المرتقب، بين قطبي مدينة ميلانو الكروي، ميلان والإنتر، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو (39 عاما) صفارة بداية "الديربي" الإيطالي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان "الروسونيري" بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة جاره اللدود "النيراتزوري":

16- مايك ماينان

2- دافيد كالابريا

إقرأ المزيد

24- سيمون كاير

23- فيكايو توموري

19- ثيو هيرنانديز

33- رادي كرونيتش

8- ساندرو تونالي

10- إبراهيم دياز

4- إسماعيل بن ناصر

56- أليكسيس سالميكيرز

9- أوليفييه جيرو.

بينما اختار الإيطالي الآخر سيميوني إنزاغي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية "للأفاعي" لمواجهة، "الروسونيري":

24- أندريه أونانا

36- ماتيو دارميان

إقرأ المزيد

15- فرانشيسكو أتشيربي

95- أليساندور باستوني

2- دينزل دومفريز

23- نيكولو باريلا

20- هاكان تشالهان أوغلو

22- غينريخ مخيتاريان

32- فيدريكو ديماركو

9- إدين دجيكو

10- لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن المتأهل من "ديربي" قطبي مدينة ميلانو الإيطالية الكروي بين فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري"، في نهائي البطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

المصدر: RT