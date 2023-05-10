التشكيلة الأساسية لـ"ديربي الغضب" الإيطالي
يحتضن ملعب "جيوزيبي مياتزا"، مساء اليوم الأربعاء، "ديربي الغضب" الإيطالي المرتقب، بين قطبي مدينة ميلانو الكروي، ميلان والإنتر، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو (39 عاما) صفارة بداية "الديربي" الإيطالي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.
وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان "الروسونيري" بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة جاره اللدود "النيراتزوري":
16- مايك ماينان
2- دافيد كالابريا
24- سيمون كاير
23- فيكايو توموري
19- ثيو هيرنانديز
33- رادي كرونيتش
8- ساندرو تونالي
10- إبراهيم دياز
4- إسماعيل بن ناصر
56- أليكسيس سالميكيرز
9- أوليفييه جيرو.
تشكيل الفريق 📢— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 10, 2023
واثــقــون بـكــم 💪#ميلان_إنتر | #دوري_أبطال_أوروبا | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/aVUBfKDOna
بينما اختار الإيطالي الآخر سيميوني إنزاغي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية "للأفاعي" لمواجهة، "الروسونيري":
24- أندريه أونانا
36- ماتيو دارميان
15- فرانشيسكو أتشيربي
95- أليساندور باستوني
2- دينزل دومفريز
23- نيكولو باريلا
20- هاكان تشالهان أوغلو
22- غينريخ مخيتاريان
32- فيدريكو ديماركو
9- إدين دجيكو
10- لاوتارو مارتينيز.
11 محاربًا في أرضية الميدان 👊#ميلان_إنتر | #دوري_أبطال_أوروبا | #فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/983IiIH8Z0— إنتر (@Inter_ar) May 10, 2023
يذكر أن المتأهل من "ديربي" قطبي مدينة ميلانو الإيطالية الكروي بين فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري"، في نهائي البطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.
المصدر: RT