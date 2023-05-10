"الحاضر الغائب".. هالاند يتوعد ريال مدريد

وجه المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي، رسالة وعيد لفريق ريال مدريد، قبل مباراة الإياب بينهما يوم الأربعاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وساد التعادل الإيجابي (1-1) مباراة الذهاب بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي (1-1) التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وكان هالاند "الحاضر الغائب" في مباراة الذهاب، حيث ظهر المهاجم النرويج العملاق بمستوى أقل من المتوقع، في ظل الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه الألماني أنطونيو روديغر، مدافع الفريق الملكي.

ونشر هالاند، صورا له من المباراة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "كل شيء ما زال في أيدينا. لا أطيق الانتظار حتى مباراة الأسبوع المقبل".

It’s all in our hands... Can’t wait for the game next week! 🔜 pic.twitter.com/gGF4DXVp9G — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 10, 2023

وستتجدد المواجهة بين مانشستر سيتي وريال مدريد يوم الأربعاء 17 مايو الجاري، ولكن هذه المرة على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد أقصى فريق مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي بالذات للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على الفريق الإنجليزي (3-1) بعد الوقت الإضافي من مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معوضا بذلك خسارته في لقاء الذهاب (3-4) على ملعب "الاتحاد".

وسيلعب المتأهل من مواجهة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، مع الفائز من "الديربي" الإيطالي وقطبي مدينة ميلانو الكروي فريقي ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 10 يونيو 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي "Ataturk Olympic Stadium" بمدينة إسطنبول التركية.

المصدر: وكالات