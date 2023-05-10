السعودية.. واحدة من "أغرب اللقطات" في ملاعب كرة القدم (فيديو)

شهدت مباراة نادي النصر وضيفه الخليج (1-1) يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة 26 لدوري روشن السعودي، تصرفا غريبا من قبل البرازيلي موراتو، في واحدة من أغرب اللقطات في ملاعب كرة القدم.

وظهر موراتو مهاجم الخليج، خلال أحداث الشوط الأول للمباراة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة "الرياض"، وهو يمسك زجاجة مياه في يده، ويركض بها داخل "المستطيل الأخضر"، وتحت أنظار الحكم السعودي ماجد الشمراني، الذي لم يقم بإيقاف اللعب.

وقام المهاجم البرازيلي بارتكاب خطأ ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ليتوقف اللعب، ويتناول المياه.

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في لقطة غريبه ولاول مره في دورينا لاعب نادي #الخليج يلعب مواجهة #النصر_الخليج و بيده علبة الماء و يتسبب بخطاء يكمل شرب المياه 😀.. pic.twitter.com/VR55ZiqzGd — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 8, 2023

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يذكر أن نادي النصر اكتفى بنقطة يتيمة بعد تعادله المخيب في عقر داره (1-1)، رفع بها رصيده إلى 57 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة.

المصدر: وكالات