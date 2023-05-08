إخفاق كبير.. رونالدو يعاني مع النصر السعودي (فيديو)

خرج نادي النصر بتعادل بمذاق الهزيمة من مباراته أمام ضيفه الخليج (1-1) التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة 26 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

فاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله المهاجم البرتغالي فابيو مارتينز في الدقيقة الرابعة من صفارة البداية.

‌🎥 هدف الخليج الأول

⚽️ فابيو مارتينيز

#️⃣ #النصر_الخليجpic.twitter.com/AhwYk8I5hw — دوري روشن السعودي (@SPL) May 8, 2023

وأدرك المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس التعادل "للعالمي" بحلول الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

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وأخفق نادي النصر في تحقيق الفوز في هذه المباراة بالرغم من محاولات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي صنع العديد من الفرص لزملائه، لكنهم فشلوا في ترجمة أي منها إلى أهداف.

واكتفى نادي النصر بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب الذي يعتبر بمذاق الهزيمة، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، ويفشل في انتزاع الصدارة ولو مؤقتا من نادي الاتحاد، الذي يملك 59 نقطة، قبل مباراته أمام ضيفه أبها في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في المقابل، رفع نادي الخليج رصيده إلى 24 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT