رونالدو يقود النصر لانتزاع الصدارة من الاتحاد

يستضيف ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الاثنين، مباراة هامة لنادي النصر ضد ضيفه الخليج، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة (19:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الكرواتي دينكو إيليتشيتش (49 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو:

22- آجوستين روسي

2- سلطان الغنام

21- ألفارو غونزاليس

78- علي لاجامي

13- جيسلان كونان

18- لويز غوستافو

19- على الحسن

8- عبد المجيد الصليهم

94- أندرسون تاليسكا

29- عبد الرحمن غريب

7- كريستيانو رونالدو.

قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الخليج اليوم 💛



بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/rMANbGmHrO — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 8, 2023

بينما اختار البرتغالي بيدرو ايمانويل (48 عاما) المدير الفني لنادي الخليج، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

96- مروان الحيدري

2- عمر العودة

3- محمد خبراني

5- بيدرو أومارال

6- خالد السميري

8- لوكاس سوزا

9- سوكول تسيكاليشي

10- موراتو

15- أندريه بوكو

25- إيزوتشوكو أنتوني

93- فابيو مارتينيز.

واستعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عاما) نغمة تسجيل الأهداف خلال مباراة فريقه النصر أمام ضيفه الرائد، يوم الجمعة 29 أبريل الماضي، في الجولة الـ24 من دوري "روشن"، وذلك بعد صيام تهديفي لازمه لثلاث مباريات متتالية، أمام كل من الهلال والفيحاء ضمن دوري "روشن"، وخرج من الدور قبل النهائي لكأس الملك، على يد الوحدة، ليخسر فريق "العالمي" في مواجهتين ويتعادل في واحدة.

ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 12 هدفا بقميص "العالمي" في الدوري ويحتل المركز الخامس في قائمة ترتيب الهدافين حتى الآن.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة، الذي يستضيف نادي أبها اليوم أيضا، ضمن هذه الجولة.

في المقابل يشغل نادي الخليج المركز الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 23 نقطة.

المصدر: RT