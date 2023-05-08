صديقة رونالدو تتحدى السعوديين مجددا بصور "جريئة"

أعادت عارضة الازياء جورجينا رودريغز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، نشر صورة جديدة لها مرتدية الصليب، لتثير حالة من الاستياء بين السعوديين.

ونشرت جورجينا قبل أيام، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها مرتديةً قلادة الصليب التي لا يمكن تحديد إن كان مصنوعا من الفضة أو الذهب الأبيض، وأرفقتها بتعليق: "الله يحفظ من يثق به". وذلك بعد انتشار واسع لشائعات وجود أزمة بينها وبين رونالدو.

وتسببت تلك الصورة بإثارة حالة من الاستياء بين بعض السعوديين الذين اعتبروا ذلك عدم احترام لمشاعرهم من خلال نشر صورة لها تبرز من خلالها الصليب.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لعارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية، من قبل متابعيها السعوديين والعرب حينها، فإن جورجينا لم تلق بالا لمثل هذا الهجوم، لتصر على إعادة نشر صورة مماثلة أكثر سخونة.

ونشرت جورجينا عبر خاصية "الستوري" على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، صورة لها وهي مرتدية قلادة جديدة بشعار الصليب المرصع بالألماس.

instagram/georginagio

ويبدو أن عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية قامت بنشر صورتها الجديدة بالصليب في إطار حملة إعلامية لماركة المجوهرات الإيطالية الشهيرة "باسكوالي بروني".

كما نشرت جورجينا رودريغيز صورا أخرى لها جريئة عبر خاصية "الستوري".

instagram/georginagio

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المصدر: وسائل إعلام