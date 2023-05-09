"هلال ميسي".. أنريكي يقترب من الدوري السعودي

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اقترب من التوقيع مع لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني سابقا.

وقالت "عكاظ" في تقرير لها نقلا عن مصادر خاصة بها، إن نادي الهلال اقترب من التوقيع مع لويس إنريكي، لقيادة الأزرق، تزامنا مع اقتراب "الزعيم" من حسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022.

وأضاف التقرير أن "أنريكي يعد أحد الخيارات التدريبية المهمة لدى الهلال وأحد المدربين الذين حققوا مع برشلونة بقيادة ميسي الخماسية في عام 2015.

وأن "ميسي يعتبر الخيار الأول والمفضل لدى إدارة بن نافل لاستقطابه في الصيف.

وينظر ليونيل ميسي بعين الاعتبار هذه الأيام في صفقة الانضمام لنادي الهلال، حيث تلقى كابتن منتخب الأرجنتين عرضا من الهلال بنحو 320 مليون جنيه إسترليني سنويا ظل مطروحا على الطاولة منذ أكثر من شهر، لكنه لا يتسرع في قبوله، بحسب "دايلي ميل".

وأبلغ خورخي هوراشيو ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي بالفعل باريس سان جيرمان أنه لا يرغب في قبول عرضهم بعقد عام آخر لأنه لا يزال غير مقتنع بمشروعهم الرياضي.

وذكرت "عكاظ" أنها أشارت يوم الثلاثاء 14 مارس الماضي، إلى قيام والد ووكيل أعمال ميسي بالاطلاع على مقر السكن في الرياض تمهيدا لإقامة ابنه ليو في العاصمة السعودية.

المصدر: "okaz"