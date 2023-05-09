صفقة استثنائية وضخمة.. الهلال السعودي يحسم انتقال ميسي

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن نادي الهلال السعودي نجح في حسم صفقة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وقالت الوكالة الفرنسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول سعودي، إن ميسي أتم انتقاله للهلال، مقابل صفقة استثنائية وضخمة من دون الكشف عن التفاصيل المالية، مؤكدة أن نادي الهلال أنهى كل الأمور المتعلقة بانتقال ميسي وأن الصفقة تمت بالفعل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن المقابل المادي للصفقة سيكلف الهلال السعودي 400 مليون يورو، لتكون أكبر من صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي السعودي الآخر النصر، والتي تمت بأكثر من 200 مليون يورو، ليتحول صراع الأفضل في العالم بين ميسي ورونالدو إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكان برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، أول من أكد نجاح المفاوضات بين ميسي والهلال السعودي، ومن ثم انضمت له عدة مصادر آخرها الوكالة الفرنسية الشهيرة.

وأجمعت وسائل الإعلام الفرنسية على انتهاء رحلة ليونيل ميسي، مع باريس سان جيرمان، لكنها اختلفت بشأن وجهته المقبلة في الموسم الجديد.

فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" أن "هناك اتفاقا شفهيا بين اللاعب والنادي السعودي، إلا أنه لم يوقع على أي عقود".

ولكن الصحيفة أضافت أن: "ميسي يريد العودة لبرشلونة، ويأمل أن تنجح إدارة النادي الكتالوني في توفير الموارد المالية لإتمام الصفقة، وحال فشل ذلك سيقبل العرض السعودي".

من جانبه، أشار مراسل شبكة "RMC" الفرنسية إلى أن النجم الأرجنتيني، سيكون على استعداد لتقديم تنازلات مالية كبيرة من أجل العودة إلى برشلونة.

أما شبكة "GFFN" الفرنسية، فقد نفت نقلا عن مصدر مقرب من ميسي، وجود أي اتفاق شفهي أو غير ذلك لانتقال قائد الأرجنتيني للدوري السعودي.

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كما نقلت شبكة "CNN" بدورها عن ممثلي النجم الأرجنتيني، الذين نفوا هذه الأنباء بشكل تام، مشيرين إلى أن ميسي سيقرر مصيره في نهاية هذا الموسم.

ووصف المتحدث باسم ميسي هذه الأنباء بأنها كاذبة، مؤكدًا بأن اللاعب لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى هذه اللحظة.

ولم يتوصل ليونيل ميسي (35 عاما) لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده، والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، في ظل الأزمات التي نشبت بين الطرفين مؤخرا، وتعرض "البرغوث" لعقوبة الإيقاف بسبب زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي، من دون إذن النادي الفرنسي.

المصدر: وكالات