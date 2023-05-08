ميسي يتدرب بمفرده

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات الفريق، عقب تخفيف عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه بسبب سفره إلى السعودية دون إذن.

وقررت إدارة نادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي، إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية يوم الاثنين الماضي، من دون إذن، وغاب النجم الأرجنتيني عن مباراة فريقه أمام مضيفه تروا (3-1) يوم أمس الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ34 من الدوري.

واضطر ميسي إلى تقديم اعتذاره من النادي في مقطع فيديو قصير نشر على "إنستغرام"، قال فيه "البرغوث" باللغة الإسبانية: "أعتذر من زملائي، وأنتظر قرار النادي. أعتذر من زملائي والنادي".

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان اليوم الاثنين، صورة لميسي وهو يتدرب، وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "ليو ميسي عاد إلى التدريبات هذا الصباح".

⚽️🔛 ليو ميسي عاد إلى التدريبات هذا الصباح. pic.twitter.com/bOdHsaK9vS — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 8, 2023

وتدرب ميسي بمفرده في مقر تدريبات متصدر الدوري الفرنسي اليوم الإثنين، لحصول باقي زملائه على راحة سلبية لمدة يوم بعدمواجهة تروا.

وكان مدرب سان جيرمان، كريستوف غالتييه، رفض التعليق على قضية ميسي عقب الفوز على تروا الأحد، وقال: "سأعطيكم نفس الإجابة التي قلتها قبل المباراة: إنها مسألة داخلية، وليس لديّ أي تعليق على ليو".

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن اعتذار ميسي في بيان مصور بالفيديو، كان موضع تقدير كبير من الإدارة الباريسية، لذا تقرر تقليص عقوبة إيقافه.

وأضافت الصحيفة أن اعتذار ليو ساهم في تخفيف حدة التوتر بينه وبين مسؤولي النادي الباريسي.

وأشارت أيضا إلى أن إدارة الفريق الباريسي، قررت العفو عن ميسي، وتقليص عقوبته، لتفادي المزيد من الجدل والضجة الإعلامية المثارة حول النادي في الفترة الأخيرة.

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وسيكون بإمكان ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، المشاركة في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، غدا الثلاثاء، وسيكون متاحا لمواجهة أجاكسيو، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.

ويتربع نادي باريس سان جيرمان على عرش صدارة الدوري برصيد 78 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه لانس، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقبه، وتحطيم الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة، والذي يتقاسمه مع سانت إيتيان (10 لكل منهما).

وتحوم الشكوك حول استمرار ليونيل ميسي (35 عاما) مع فريق باريس سان جيرمان، في الموسم المقبل، فلم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن على تمديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

المصدر: وسائل إعلام